La vergüenza humana

Es sumamente penoso leer y sufrir los lamentos de sirena que se han escrito últimamente sobre el escrito del señor Xavier Sáez-Llorenz (SLL).

Nos vemos obligados a escribir sobre el tema. No en defensa del señor SLL, pues puede de sobra defenderse de los pelafustanes religiosos que entre otras cosas lo han insultado diciendo que tiene problemas, por expresar sus pensamientos sin temor y ejerciendo su derecho como sus detractores, de hablar su verdad, la cual comparto al 100%.

Hablamos de agnósticos, panteístas y ateos. ¿Cuál es el problema? El que escribe es 1/3 panteísta, ateo y agnóstico. ¿Y qué? Una metáfora, por supuesto, diseñada para los eunucos intelectuales que pululan nuestra fauna de escritores.

El que escribe no siente odio por ningún ser presente o pasado, sino absoluta y total desconcierto ante tanta majadería que pretende ser intelectual. El señor SLL tiene odio. ¿Por qué? ¿Porque no está de acuerdo con los hipócritas de turno en cuanto a sus pensamientos espirituales y/o religiosos? Absurdo.

Einstein lo expresó muy bien cuando dijo: “La Biblia es un documento escrito por personas honorables que, sin embargo, está plagado de mitos y supersticiones y es más dado a ser lectura infantil”. La muleta emocional que provee la religión es maravillosa para aquellos que como un filósofo expreso: siempre habrá más creyentes que no creyentes, porque es más fácil creer que pensar. La crueldad de la vida diaria supera con creces la capacidad de estas personas de hacerle frente a las mismas con entereza, sin temor y sin necesidad de transferir la responsabilidad de sus actos a seres no existentes y celestiales. Pero para tener queridas, estando casados o juntados, o tener encuentros ocasionales con desconocidas, allí no hay reparos religiosos ni espirituales.

O, como Teresa de Calcuta dijo: “Seré la santa de la oscuridad”. ¿Por qué? Porque murió dudando sobre la existencia del Dios de los pederastas y de los que se dan golpes de pecho en las iglesias, sinagogas o mezquitas, y le sacan la vida a sus empleados pagando salarios de muerte, o aprovechándose de cualquier ser humano hasta más no poder. Empresaurios, que le dicen, que pagan $20.00 por 8 de trabajo en un bar, hasta las 2 o 3 de la madrugada, porque las pobres mujeres son extranjeras sin documentos legales. Pero son católicos.

O como un buen amigo decía. Basta decir la palabra político. Esos que prometen de todo, usan a todo el mundo, y nunca cumplen. Y si cumplen, es para aprovecharse aún más. Más adelante. Como la JMJ, un fracaso total. Llegaron 70 mil peregrinos. Se hablaba de un millón.

Se hace perentorio repetir las palabras de Schopenhauer: “La religión, como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar”. Si. La oscuridad que Teresa de Calcuta hablaba, y que las ansias desbordadas de dólares de la santa madre Iglesia católica, apostólica, romana, publicaron sus cartas personales dirigidas a su confesor espiritual, cuando ella, en vida exigió que no se publicara. Han hecho millones de dólares con la publicación de sus angustias espirituales, emocionales y religiosas, violando las promesas de sus propios sacerdotes y obispos.