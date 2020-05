Más bares que escuelas en Panamá y San Miguelito

Actividad comercial sin control

Un recorrido por los distritos de San Miguelito y Panamá deja en evidencia que hay más establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas que iglesias católicas, escuelas oficiales y Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial (Cefacei).

En San Miguelito, por ejemplo, hay 200 locales –detectados por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)– que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente; esta cifra es elevada cuando se compara con las 86 escuelas oficiales y 18 Cefacei que hay en el distrito.

El panorama no es diferente en el distrito de Panamá, ya que la proliferación de sitios de venta de licor es mayor. Solo este año la Alcaldía de Panamá ha recibido 200 solicitudes para abrir parrilladas, el 70% de ella fue negada.

La cifra, comparada con las 140 escuelas oficiales y las 94 iglesias católicas que hay entre los distritos de Panamá, San Miguelito, Chame, San Carlos, La Chorrera, Arraiján y Chepo, pone en clara evidencia el problema.





Panamá Emprende

La situación es compleja, ya que en todo el país a través del portal Panamá Emprende (sistema por el que se obtienen los permisos para negocios) del MICI se han otorgado 7 mil 529 avisos de operaciones desde 2009 hasta este año.

Según informes de esta institución, en el país hay con avisos de operaciones legales 451 parrilladas, 425 bares, 103 cantinas y 18 bodegas y licorerías, mientras que entre restaurantes y cafeterías hay 3 mil 188 locales (ver tabla).

Virgilio Sousa, director nacional de Comercio del MICI, explicó que hay negocios operando de forma clandestina y otros, al momento de tramitar sus permisos, se hacen pasar por restaurantes, cafeterías y parrilladas, pero operan como bares y cantinas.

La Ley No. 5 del 11 de enero de 2007 (que regula los avisos de operación) permite que cualquier persona de manera fácil pueda obtener dicho aviso a través del portal Panamá Emprende. Con solo facilitar un número de cédula y un correo electrónico, en un promedio de 45 minutos se genera el aviso.

Según Sousa, algunas personas han desvirtuado el concepto para el cual fue creado Panamá Emprende, ya que no están aportando información real.

De los mil 500 locales que los funcionarios del ministerio han visitado durante este año, mil 300 infringen las disposiciones legales y venden bebidas alcohólicas sin permiso.

Sousa explicó que estos locales tenían aviso de operación para restaurantes, fondas, cafeterías, parrilladas, pero actualmente operan como bares y cantinas.

Para el funcionario, lo más grave de todo es que durante los operativos han detectado establecimientos que venden licor cerca a escuelas, iglesias y hospitales.

“Hemos encontrado esta situación en lugares como San Miguelito, 24 de Diciembre y Las Garzas de Pacora, entre otras áreas”, dijo.

La Ley No. 5, en su artículo 41, establece que las cantinas, discotecas y clubes nocturnos entre otros negocios deben situarse a una distancia no menor de 100 metros en el interior del país y a 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias en las ciudades de Panamá y Colón y en el distrito de San Miguelito.

Para Sousa, la proliferación de cantinas y bares, al igual que parrilladas y restaurantes, está causando problemas sociales como violencia doméstica, riñas y delincuencia juvenil.





Estudio con ruido

El director regional de Educación de San Miguelito, Luis Peralta, es testigo del problema que representa tener cerca de una escuela un local de esa índole.

Peralta contó que ha tenido que denunciar ante las autoridades correspondientes a una residencia que operaba como parrillada y expendía licor cerca a un Cefacei, en Las Cumbres.

Otro caso fue registrado en Los Andes No. 1 cerca a la escuela León A. Soto, donde los estudiantes no podían concentrarse cuando el toldo El Rincón de lo Nuestro realizaba pruebas de audio en sus equipos para las cantaderas.

Ambos casos se mantienen controlados, narró Peralta.

No obstante, aún no han logrado controlar los locales en la Gran Estación, donde hay prostíbulos y bares cerca de institutos, la regional de la Universidad de Panamá y un colegio particular.

En el MICI informaron que en los casos en los que los establecimientos se han instalado antes que escuelas, iglesias y hospitales, los locales de vieja data tienen prelación.





Municipios responden

De acuerdo al alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, el problema surgió desde que a las alcaldías les quitaron el derecho de otorgar los permisos para estas actividades, a través de la Ley No. 5 de 2007.

Carrasquilla manifestó que practican operativos y sancionan con multas a aquellos locales que no cumplen con las medidas establecidas.

Agregó que próximamente el Municipio de San Miguelito levantará un censo para conocer con exactitud cuántos negocios no cumplen con las reglas.

Mientras, para el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Iván Picota, la proliferación de estos locales radica en que con el sistema de Panamá Emprende no se verifica dónde se ubicará el negocio y en la mayoría de los casos se instalan en zonas no adecuadas.

Indicó que hay negocios que están situados en zonas residenciales y que propician el desorden público y afectan la tranquilidad de las familias.

Según Picota se debe modificar la Ley No. 5 para que desde el sistema Panamá Emprende se pueda planificar la apertura de los locales comerciales y hacer respetar la zonificación del lugar.





Correctivo

La pasada semana la viceministra de Comercio e Industrias, Yasmina Pimental, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto para modificar la Ley No. 5 de 2007.

La viceministra explicó que las modificaciones permitirán que el MICI cierre provisionalmente los establecimientos que no cumplan con lo establecido en sus avisos de operación.

Las multas aumentarán a entre $500 y $100 mil; actualmente son de $50 hasta $10 mil. El MICI podrá remitir al Ministerio Público aquellas personas que den falsos datos en el sistema de Panamá Emprende, entre otras modificaciones.





ENFOQUE

Cámara de Comercio avala cambios

Irvin A. Halman.*

panorama@prensa.com





NEGOCIO. En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos propiciado aquellas iniciativas que agilicen los trámites y operaciones para impulsar a un mayor número de emprendedores a formalizarse y continuar siendo motor de la economía, tal como lo es la apertura de un negocio a través del sistema en línea.

En este sentido, consideramos que Panamá Emprende es una iniciativa positiva que nos ayuda a escalar posiciones en los índices de competitividad en este renglón en estudios como el Doing Business del Banco Mundial, por ejemplo. La Ley No. 5 de 2007, que agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones, deja claro que toda la información del aviso de operación que incluya el usuario en el sistema, tiene validez jurídica y se presume cierta.

El mal uso del sistema o la inclusión de información falsa es una falta a la ley y puede tener consecuencias. La modificación que se comenta para brindarle facultades a la autoridad competente de interrumpir temporalmente el permiso de operación permitiría que se le dé el uso debido a esta herramienta.

*Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura