Celio Guerra reitera que debe participar en diálogo minero

CHANGUINOLA, Bocas del Toro. -El presidente del Congreso General Tradicional, de la región de Ño Kribo, Celio Guerra, reiteró su solicitud de formar parte de las negociaciones que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional, con relación al proyecto de ley No. 415.Guerra dijo que su presencia en el debate es importante ya que el área norte comarcal es donde existe la gran cantidad de proyectos hidroeléctricos.Indicó que está preocupado por no estar en la mesa, principalmente porque “tenemos una mala experiencia con el proyecto hidroeléctrico Chan 75 que se desarrolla en el río Changuinola”.Esta semana, la cacica Silvia Carrera informó que no permitiría la entrada de otros indígenas a la mesa de discusión en la Asamblea Nacional, y a la cual se llegó a través de la firma del acuerdo San Lorenzo 1 (del 7 de febrero pasado).En la Asamblea, Carrera solicitó a los mediadores del diálogo que “no permitan más personas ajenas, que no tienen liderazgo en la comarca”. Según la cacica, “el Congreso nunca consultó al pueblo, lo que ha traído tragedia, luto y todavía hay muchos desaparecidos”.Al respecto, Guerra dijo que el asunto radica en que hay dos congresos indígenas. Uno que es liderado por su persona y que fue avalado en las elecciones de las autoridades tradicionales. Y otro que es el que reconoce el Gobierno y que fue electo el 9 de septiembre de 2010, que encabeza Edilberto Sánchez.

Esas elecciones -organizadas por el Tribunal Electoral-, se desarrollaron en un ambiente tenso y de alto abstencionismo. Sánchez salió electo solo con el 27% de los votos, porque los dirigentes indígenas convocaron a su pueblo, unos 56 mil votantes, a que dejara la papeleta en blanco.

Por estos motivos, el presidente del Congreso General Tradicional, de la región de Ño Kribo, indicó que desconoce a cuál grupo se refería la cacica Carrera cuando hizo ese pronunciamiento.Este sábado continuará el diálogo entre los indígenas y el Gobierno en la Asamblea Nacional.