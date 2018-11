Andoni Luis Aduriz: A comer con el cuerpo

Hace un mes estuve en Medellín, en el Festival de periodismo Gabriel García Márquez. Tuve la oportunidad de asistir a un taller con una de las mentes maestras de la culinaria de nuestros tiempos, Andoni Luis Aduriz. Andoni es chef propietario de Mugaritz, en San Sebastían, España. Mugaritz tiene 20 años de estar abierto y uno no va a comer a ese restaurante, uno va a vivir, es lo que he leído y me han contado, pues no he tenido la oportunidad de visitarlo.

En Mugaritz sirven comida tecno emocional. La comida es la combinación entre vanguardia y la cocina tradicional vasca. Mugaritz cierra 4 meses al año, y en ese tiempo Andoni imparte cursos en diferentes escuelas de gastronomía, dicta charlas y escribe libros. Me quedo corta de palabras para describir el trabajo de este chef.

Receta de la semana

Plátanos con crema

Puedes suscribirte y escuchar El Postre en: