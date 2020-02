ACP pagó 1.3 millón de dólares a cabilderos

AMPLIACIÓN DEL CANAL. INFORME DE GASTO TOTAL DE PUBLICIDAD EN EU PARA 2005.

PARÍS, Francia. Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) indican que en 2005 los cabilderos de la Autoridad del Canal (ACP) en Washington cobraron 840 mil dólares en honorarios y 487 mil 800 dólares en gastos para servicios de relaciones públicas, que incluyen promover la expansión.

Desde 2002, la ACP ha tenido bajo contrato a la empresa Daniel J. Edelman, a un costo de 70 mil dólares al mes.

Los documentos no incluyen cifras para 2006, pero sí hay documentación completa para 2005.

Los desembolsos de Edelman en 2005 incluyeron 207 mil dólares para la empresa Gravitas, en Panamá, y 10 mil 500 dólares para la periodista Michelle Labrut, descrita como "consultora". Ella ha escrito sobre la ampliación del Canal para la revista Fairplay, especializada en temas marítimos. También incluye miles de dólares en pagos a American Express por servicios no detallados y sumas irrisorias como 10.46 dólares de caja menuda para comprar "materiales" que no son especificados.

Edelman tampoco parpadea al cobrarle a la ACP hasta el último real, literalmente, en el renglón de viajes y comidas. En diciembre de 2005, Edelman le facturó a la ACP una llamada telefónica de 10 centésimos y comidas para sus empleados por el orden de 2.75 dólares, 3.14 y 5.21 dólares.

En cuanto a propaganda en los medios internacionales, en 2005 la ACP se gastó 60 mil en anuncios en la revista The Economist, 28 mil en Informa UK Ltd., 13 mil dólares en Pressgroup Holdings, 5 mil dólares en el diario Washington Times y 21 mil dólares en Lloyds Register. Otras publicaciones que han recibido anuncios de la ACP incluyen Commonwealth Business, WCN Publishing, Journal of Commerce, Maritime Information, Fairplay, y Tradewinds.

Vea Relaciones públicas de la ACP en EU