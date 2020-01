Aconsejan cautela a los nuevos estudiantes

UNIVERSIDADES.

Todos los años egresan unos 25 mil estudiantes de media y muchos ya gestionan su ingreso a una universidad privada.

Ante ello, la Dirección de Relaciones con Universidades de la Universidad de Panamá (DRUP) sugiere al graduando que verifique si la universidad particular y la carrera elegida son reconocidas oficialmente.

Reymundo Gurdián, director de la DRUP, recalcó la importancia de asegurarse, previo a la matrícula, para evitarse decepciones, pérdida de tiempo y de recursos valiosos.

Su advertencia surge tras ser detectados varios casos de universidades privadas que ofrecen carreras y grados sin el aval de la Universidad de Panamá (UP) o la Universidad Tecnológica. Todo el personal de DRUP, indicó, está dispuesto a ayudar y orientar al estudiante que requiera informes de las 32 universidades particulares que operan en el país en los teléfonos 223-6660 y 264-4906. Quien se matricule en una carrera tiene derecho a recibir información escrita del título de la carrera, duración, requisitos de ingreso, costos, horarios de clases, plan de estudios y número de créditos. Ninguna universidad particular, dijo, puede expedir títulos, grados diplomas y créditos si la carrera no ha sido aprobada por la UP, so pena de no reconocerse el título expedido.