Air Supply ‘enamora’ a su audiencia otra vez

CONCIERTO.

Ante un Teatro Anayansi repleto se presentaron anoche los australianos Graham Russell y Russell Hitchcock, mejor conocidos como Air Supply.

El dúo, que visita por tercera vez Panamá, empezó su espectáculo a las 8:30 p.m. con su éxito The Power of Love. Una audiencia "enamorada" cantó por más de dos horas las canciones que han hecho famoso a los australianos, como The one that you love y Making love out of nothing at all.

Los australianos visitaron Panamá como parte de su gira mundial que se extenderá hasta marzo de 2007. Lea los detalles del concierto mañana, lunes, en Vivir [+].