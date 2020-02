Alerta por la fusión del Inac y el Ipat

Empiezan a sonar las primeras alarmas ante la posibilidad de una fusión del Instituto Nacional de Cultura (Inac) y la Autoridad Nacional de Turismo (antiguo Ipat), tal como lo manifestó el presidente electo, Ricardo Martinelli, el pasado fin de semana.

Los primeros en pronunciarse fueron los miembros de la Asociación de Teatristas de Panamá (Astep), quienes manifestaron, a través de un comunicado, que estarán vigilantes de cualquier acción que demerite y mediatice las posibilidades de desarrollo y proyección del Inac.

“Es nuestro deber pronunciarnos y promover las acciones que sean necesarias para defender [al Inac] frente a propuestas de fusiones institucionales u otras intervenciones que la supediten a instancias que tienen poca relación con su esencia y naturaleza”, dice parte del comunicado.

Roberto Enrique King, presidente interino de la junta directiva de la Astep, asegura que la fusión sería la antítesis del anteproyecto de ley sobre cultura elaborado por funcionarios del actual gobierno, en conjunto con especialistas del Convenio Andrés Bello, y que ellos consideran un punto de partida positivo para lograr el fortalecimiento del sector cultural. Esta propuesta no fue tomada en cuenta por la actual legislatura.

Personal del gobierno entrante tiene su propia versión. Salomón Shamah, administrador designado de la Autoridad Nacional de Turismo, explicó ayer que se trata de un proyecto muy ambicioso que requiere de la participación de todos los sectores relacionados con el área. “Son dos cuerpos, y cuando tú fusionas dos cuerpos, piezas importantes no pueden quedar por fuera; si logramos hacer eso, vamos a pasar la ley, si no, no la pasaremos”, aseguró.

Dijo, además, que el proyecto se discutiría durante los primeros 100 días de gobierno.