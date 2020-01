Basura en el patio espacial

PREOCUPACIÓN. PELIGRO PARA LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

Crash... ¿Sonará así un choque en el espacio?

Los científicos dicen que no, porque como no hay aire que vibre, no habrá ruido, pero cuando el satélite ruso Kosmos 2251 abandonado en el espacio colisionó al satélite de comunicaciones privado estadounidense Iridium, se escuchó un estruendo en la Tierra.

Los gritos de ¡te lo dije! resonaron como un eco al que siguió la pregunta: ¿Cómo vamos a atender este problema?

Sin embargo, el clamor y la preocupación intensos, al principio, se fueron diluyendo frente a los afanes más terrestres e inmediatos mermando el interés, hasta que los astronautas tuvieron que desalojar la estación espacial por una alerta de choque.