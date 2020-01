Bernal cierra con dardos para sus opositores

Miguel A. Bernal, quien empezó su campaña por la Alcaldía capitalina recogiendo firmas para presentarse como candidato independiente, y terminó postulado por un partido de gobierno y otro de oposición, cerró ayer su campaña electoral. Dijo que sus contendores, Bosco Vallarino y Roberto Velásquez A., han sido salpicados por escándalos que dejan en duda sus candidaturas.

El candidato de Unión Patriótica (UP) y del Partido Liberal (PL) estuvo acompañado por el ex contralor Rubén Darío Carlos y la ex magistrada Aura Emérita de Villalaz –madre de Grettel Villalaz, candidata a la vicealcaldía– así como por simpatizantes.

Los grandes ausentes fueron el presidente de UP, José Raúl Mulino, y del PL, Joaquín F. Franco. El primero envió un mensaje grabado y el segundo envió en su representación a Venus Cárdenas, actual directora de Pasaportes.