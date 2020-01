CD desplaza al panameñismo

SEGUNDA FUERZA POLíTICA DEL PAÍS

Cambio Democrático (CD), el partido del presidente, Ricardo Martinelli, está a un paso de desplazar a su aliado el Partido Panameñista.

Sin haber concretado la fusión con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y el partido Unión Patriótica (UP), este colectivo oficialista, probablemente ya sea la segunda fuerza política más grande del país [después del Partido Revolucionario Democrático], si mantiene el ritmo de inscripción que ha registrado en los últimos meses.

Las matemáticas lo confirman: al 31 de marzo pasado, CD contaba con 202 mil 202 adherentes, y el Panameñista con 242 mil 189. Solo 39 mil 987 personas hacían la diferencia.

Se trata de un cifra que el partido de Martinelli habría logrado alcanzar sin mayor problema en lo que va de abril. La prueba está en que entre enero y febrero pasado, el CD adhirió a sus filas a 71 mil 677 personas, según estadísticas del Tribunal Electoral.

Con ello, el colectivo de Martinelli pondría término a los 19 años durante los que el partido de Arnulfo Arias ha sido el segundo más grande de Panamá.

Sin embargo, este tema no le roba el sueño a los panameñistas. Al menos, así lo manifestó el secretario general del partido, Francisco Pancho Alemán.

“Ellos tienen derecho a crecer como partido; el panameñismo abrió las puertas en 1991, y en solo un fin de semana se inscribió el partido”, aseguró.

Alemán agregó que ellos también tienen su estrategia para sumar gente a sus filas. “Próximamente tendremos jornadas masivas de inscripción, no tenemos apuro de estar compitiendo”, aseguró.

Jorge Gamboa Arosemena, miembro fundador de este colectivo, hace su propio análisis del asunto. No culpa a la dirigencia panameñista porque, a su juicio, las renuncias no han sido masivas. Enfila más bien sus dardos hacia Martinelli. “Lo que ha habido es la compra de conciencias para que la gente se adhiera a CD; (...) están en una actitud de comprar a todo el que puedan sumar, para proyectarse como el partido poderoso, cuando no tienen ideología, organización, ni organismos de dirección. Ricardo Martinelli es todo”, dijo.

Mientras que Ricardo Quijano, vocero de CD, asegura que la razón del incremento en la cantidad de adherentes en las filas de su partido es porque la gente lo ve como un partido nuevo, diferente, con futuro y que le da respuesta a los ciudadanos.