CIUDAD El caos diario de la movilidad urbana

CONGESTIÓN VEHICULAR. LEER Y ESCUCHAR MÚSICA ALIVIAN LA ESPERA EN UNA FILA DE CARROS, DICEN ALGUNOS.

¿Qué falta inventar? Es la pregunta que ha rondado la mente de miles de mortales durante décadas. Una de las respuestas más populares a este dilema es: "un carro volador".

Sí, un carro con llantas pero que al momento de andar se eleve por los aires. Que atraviese la ciudad en segundos sin necesidad de lidiar con "los tranques".

Pero como ese vehículo aún está lejos de ser realidad, los ciudadanos "comunes y silvestres" tienen su propio plan de contingencia para desafiar el caos del tránsito.

Y es que las protestas en la vía Transístmica, las lluvias, las pocas alternativas para estacionar los carros, los operativos de la ATTT, el boom de las construcciones y ahora las compras de diciembre son parte de los factores que contribuyen a que la ciudad y los ciudadanos estén presos por el flujo de los automóviles.

Entonces, ¿cómo sobrevivir en una ciudad con un parque vehicular que llega a los 613 mil vehículos? Juan Carlos Vargas, un ingeniero civil que a diario se desplaza hasta Marbella donde tiene su oficina, propone un cambio de horario en las entidades gubernamentales. "Si el Gobierno tuviera un horario de 10:00 a.m, a 7:00 p.m., las cosas cambiarían; después de las 7:00 p.m. ya no hay estudiantes, ni el personal de la empresa privada regresa a casa", asegura Vargas.

El economista Alfredo Méndez ve el tema por el lado de los números y dice que promover la inversión fuera de la capital para evitar el crecimiento de la ciudad, sería una alternativa.

Incentivar la cultura de compartir el viaje en automóvil con algún vecino fue la opinión del abogado Fernando Del valle.

No son ideas difíciles de llevar a cabo, pero al igual que el carro volador, aún están lejos de cumplirse.

INTERNET Y LAS LLAMADAS

María Teresa Ramírez, ama de casa, asegura que aprender a usar el teléfono le ha librado de tener que esperar horas en las filas de carros.

"Muchos de los trámites los hago a través del fax o con una simple llamada telefónica", explica Ramírez.

Antonio Chang, propietario de una distribuidora de mercancía seca en la Avenida B, dice que desde que le instaló internet a su negocio, "es mucho" lo que se ahorra en tiempo y en combustible.

Chang comenta que sus transacciones ahora las hace a través de la banca en línea. Pagos a proveedores, el depósito de la planilla, pagos a tarjetas de crédito –entre otros– los hace de manera electrónica.

Carmen Ortega trabaja en una publicitaria y tiene a cargo un equipo de 20 personas. Vive en La Chorrera y le ha tocado sortear "infinidades" de veces con el tranque que se forma en el Puente de las Américas. En su carro no tiene un equipo reproductor de música. ¿Qué hacer mientras se espera media hora en una fila de carros?

–"Fácil", asegura: "Tomo mi celular y empiezo a llamar a mi gente para darle instrucciones; así adelanto trabajo desde el tranque".

MÚSICA, LETRAS Y MOTOS

Otros como Abril Candanedo, quien es educadora y vive en Arraiján, sí que le han sacado provecho al caos vehicular. "Me gusta leer y mis hijos y el trabajo me quitan tiempo para hacerlo, así que mientras estoy en el carro esperando, saco un libro y me sumerjo en las letras".

Mario Salcedo, un joven universitario que vive en Don Bosco, es otro que tampoco se afana por los tranques. "Desde que salieron al mercado los aparatos reproductores de música como el Ipod, los tranques son más amenos" dice. "Sé que tengo que esperar y por eso bajo la música de mi agrado".

Albeiro Jaramillo, un colombiano que vive desde hace dos años en Panamá, se trajo un pedacito de la cultura vehicular de su país y anda en moto.

"Con tanto carro y con tan pocas vías, no queda de otra que andar en moto para llegar a tiempo a todos lados", afirma.

Por los tranques, la economía deja de percibir 500 millones de dólares, según un estudio de Goethals Consulting. La Avenida Balboa, la vía Transístmica, el Puente de las Américas, la salida del Puente Centenario en la Tumba Muerto, el cruce entre Calle 50 y Vía Brasil, la entrada de San Isidro en San Miguelito, la vía José Agustín Arango, son parte de los 73 puntos críticos que inciden en el caos vehicular, según el Ministerio de Obras Públicas.