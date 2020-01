Canatra presiona por precio del diésel

TRANSPORTE PÚBLICO. CONDUCTORES NO DESCARTAN LA POSIBILIDAD DE IRSE A PARO.

La junta directiva de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) le enviará esta semana una carta al presidente, Martín Torrijos, con un ultimátum. "Busque la manera de lograr que el combustible baje, o de otra forma pediremos un aumento de pasaje".

Así lo aseguró ayer Luis Rodríguez, presidente de Canatra, después de una reunión con la directiva.

"Estamos pidiendo que se congele el precio del combustible, en especial del diésel, de lo contrario nos veremos en la obligación de exigir una revisión tarifaria", advirtió.

El precio del diésel –que oscila entre $2.73 y $2.90– es el tema que tratará el gremio en una asamblea general que se efectuará la próxima semana. El argumento que tienen los transportistas para quejarse por el incremento es, según Rodríguez, que desde que el gobierno autorizó el alza de la tarifa, en 2002, el precio del diésel ha subido en 110%.

Además, sustentan que ese producto se lleva el 43% de su operación. Como en otras oportunidades, la posibilidad de irse a paro no está descartada. "De no lograrse que se congele el precio ni que podamos subir el pasaje, no descartamos paralizar el servicio", aseguró Rodríguez. La última vez que Canatra se fue a paro fue en marzo pasado.