Carencias que afectan la salud

ATENCIóN.FáRMACOS DE USO PERMANENTE, SON LOS MáS ESCASOS.

La escasez de medicamentos es un problema que afecta por igual a usuarios del Ministerio de Salud (Minsa) y a los de la Caja de Seguro Social (CSS). Y aunque las autoridades aseguran que el suministro de fármacos está por encima del 90%, las quejas de los usuarios son constantes.

Los tratados en el Instituto Oncólogico Nacional (ION) por tumores malignos de mama y próstata, principalmente en estado metastásico (difuminado a distintas áreas del cuerpo) han vivido la experiencia. Fármacos como el herceptin o trastuzumab (contra el cáncer de seno) y el casodex o bicalutamida (contra el cáncer de próstata) desaparecen por semanas.

El hemato-oncólogo Juan Pablo Barés explicó que el herceptin se utiliza para inhibir la reproducción de células malignas en un determinado tipo de tumor (el que tiene el Human Epidermal Growth factor Receptor 2) y potencia los efectos de la quimioterapia.

La bicalutamida, por otro lado, es una terapia hormonal para los pacientes de cáncer de próstata, que se utiliza solo o en conjunto con otro medicamento, para producir un bloqueo hormonal completo en la enfermedad metastásica del cáncer de próstata.

El uso de estos fármacos prolonga y mejora la calidad de vida de los pacientes de cáncer de mama y próstata, que según Barés son dos de los tumores más frecuentes en Panamá. Cifras de la Contraloría General de la República indican que 135 personas murieron en 2006 por cáncer de mama, mientras que los tumores malignos de próstata se cobraron la vida de 276 hombres .

La falta de medicinas en el ION no afecta solo a los pacientes de cáncer de próstata y mama. Jorge Lasso de la Vega, director médico del hospital, reconoció que hace dos meses afrontaron la escasez de varios fármacos que se usan en la quimioterapia.

PROCEDIMIENTOS OBLIGADOS

Según autoridades del ION, son varias las razones por las que en ocasiones se quedan sin medicinas; la burocracia es una de ellas.

Lasso de la Vega dijo que el alto costo de algunos medicamentos contra el cáncer complica los trámites. Explicó que el trantuzumab, por ejemplo, cuesta mil 800 dólares cada dosis, y aunque la frecuencia de aplicación es variable, aseguró que “un paciente de cáncer, en promedio, cuesta a la entidad 20 mil y hasta 30 mil dólares anuales”.

Grace Gálvez, directora de Farmacia del ION, informó que “lo que más demora no es el trámite de compra, sino que tiene que pasar por muchas manos”, y agregó que si el monto de la compra es alto, debe tener el refrendo del Contralor de la República.

En la Contraloría General de la República, sin embargo, informaron que en compras de hasta 300 mil dólares el funcionario sectorial (asignado a la entidad) puede firmar. En los casos en que la compra sobrepase esa cifra, hay una persona en la Contraloría con facultad para refrendar hasta un millón de dólares.

BARATAS TAMBIÉN FALTAN

Los medicamentos costosos no son los únicos que faltan en el sistema público de Salud. Hace dos semanas Dalis Morales, residente en Las Cumbres de Alcalde Díaz, abandonó molesta las instalaciones de la CSS de calle 17. A su hijo lo habían atendido en el Hospital San Miguel Arcángel por una muela hinchada, y le recetaron paracetamol para el dolor, pero no lo encontró en la CSS. “Más me he gastado en el viaje”, sentenció.

En otras instalaciones de la CSS los usuarios se quejaban de la ausencia de amlodipina o norvacs, fármaco para controlar la presión arterial cuyo precio –sin el descuento de jubilados– es de 97 centavos.El cardiólogo Daniel R. Pichel dijo que el norvacs es uno de los antihipertensivos más utilizados en el mundo. No tomarlo, explicó, incrementa el riesgo de complicaciones como infarto, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal e infarto cerebral (comúnmente llamado “derrame”).

Pese a las quejas de los usuarios, Ulises Santos, director de abastos de la CSS, dijo que el abastecimiento está en 90%, y agregó que las unidades de atención tienen dos opciones para abastecerse: mediante el almacén central y con el proveedor –en los casos en que hacen licitaciones para suministros anuales–.

Paradójicamente el norvacs se compra con este último procedimiento, y aún así los pacientes aseguran que escasea.