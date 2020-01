Citan a declarar a familia de Pérez B.

La esposa, hijas y yerno del ex mandatario Ernesto Pérez Balladares deberán presentarse desde hoy a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, para explicar las razones por las cuales recibieron y emitieron cheques de empresas investigadas por blanqueo de capitales.

Estas citaciones son parte de la ampliación ordenada el pasado 25 de noviembre por el juez noveno penal, Diego Fernández, del expediente que se le sigue al ex mandatario y a otras 13 personas por este delito.

Fuentes del Ministerio Público informaron ayer que para hoy, martes, está citada Isabel Pérez Balladares, hija del ex presidente.

Luego, el miércoles, le corresponderá acudir a la ex primera dama Dora Boyd de Pérez Balladares; y al día siguiente deberá asistir la otra hija, Dora Pérez Balladares Boyd.

Según lo ordenado por el juez Fernández, la ex primera dama y sus dos hijas deberán responder por las sumas de dinero que fueron giradas a su favor desde la cuenta No 01-12-2741 de Shelf Holding, una de las empresas investigadas por blanqueo de capitales y en la que el ex presidente aparece como firmante.

En tanto, el 27 de este mes deberá acudir Enrique Pretelt Jaén, esposo de Isabel Pérez Balladares, para también dar respuesta de su vinculación con varias de las cuentas y empresas señaladas en el expediente.

Se informó que posiblemente a Pretelt no se le tomará declaración jurada, sino indagatoria, por lo que podría pasar a formar parte de los acusados en esta investigación.

Otro que también será citado a declarar esta semana es el ex legislador del PRD Miguel Bush, quien también deberá informar al fiscal José Ayú Prado por qué recibió cheques de las empresas investigadas.

En tanto, ayer declaró el ex alcalde de Panamá Juan Carlos Navarro, debido a que, según la investigación,supuestamente recibió 10 mil dólares para su campaña proselitista de 2009 de la empresa Shelf Holding.