Concejales se disputan subsecretaría del PRD

CAMPAñA.

Los representantes de corregimiento quieren su cuota de poder dentro de la directiva del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Para ello están solicitando que la cuarta subsecretaría del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del colectivo oficialista sea ocupada por un concejal.

Hasta la fecha, solo se conoce de las aspiraciones del edil de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, sin embargo, en círculos perredistas se maneja el nombre de Javier Ortega, concejal de Río Abajo.

Ortega está impulsando que de entre los concejales perredistas salga un candidato de consenso. Pero los seguidores de Pérez Herrera argumentan que lo que Ortega busca es convertirse en el "ungido" de los representantes por temor a competir.

"Esa debe ser una decisión colectiva. Nunca he buscado que me impongan de a dedo. Pero eso sí, no me aprovecho del trabajo de los demás para entonces salir a hacer campaña", dijo Ortega, asegurando que ha conversado con el presidente, Martín Torrijos, sobre el tema.

La comisión de elecciones del PRD fijó para el 9 de marzo el congreso nacional, en donde se pretende renovar las autoridades del CEN. Pero para el 20 de enero se debe escoger a los delegados, quienes serán los encargados de elegir a los nuevos directivos.

Al menos cinco candidatos han oficializado sus intenciones de ocupar algún cargo en el PRD, entre ellos Balbina Herrera y Ernesto Pérez Balladares, para la presidencia; Juan Carlos Navarro, para la primera subsecretaría; y Benjamín Colamarco, para la segunda vicepresidencia.