Cornejo no cruzó la línea: Muñoz Pope

INDAGATORIA A FISCAL ANTICORRUPCIÓN.

La fiscal segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, no investigaba un fallo de la Corte Suprema, sino un supuesto acto de corrupción donde podía estar implicado un ex magistrado del Órgano Judicial y dos ex funcionarios del Órgano Ejecutivo, señaló ayer Carlos Muñoz Pope, abogado de la funcionaria del Ministerio Público.

Cornejo rindió ayer declaración indagatoria en la Procuraduría General de la Nación, como parte de las investigaciones que se adelantan por la querella penal que le interpuso, el pasado 10 de julio, la magistrada presidenta de la Corte, Graciela Dixon, por el supuesto delito de abuso de autoridad.

Muñoz Pope señaló que su representada en ningún momento cruzó la línea de sus funciones legales, al instruir las sumarias por las que se le acusa.

Explicó que Cornejo fue comisionada por la procuradora, Ana Matilde Gómez –en octubre de 2006–, para que investigara un posible acto de "coima" sobre un cheque por 25 mil dólares que César Pereira Burgos había depositado el en el Banco Nacional de Panamá, y que días después rebotó por falta de fondos.

Sin embargo, Muñoz Pope aclaró que su clienta, al momento de iniciar estas averiguaciones, estaba facultada legalmente porque para ese entonces Pereira Burgos ya había dejado de ser integrante del pleno de la Corte.

Esta investigación, sostuvo el abogado, buscaba determinar si había alguna actuación dolosa en el apoyo económico que le brindó el ministro de Vivienda –durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares– Roosevelt Thayer a Pereira Burgos para cubrir los fondos de dicho cheque.

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo –con la ponencia de Pereira Burgos– a favor de Pérez Balladares, gracias al cual se liberaron fondos millonarios relacionados al caso de Ports Engineering & Consultans Corp. (PECC).

Aseguró que Cornejo en ningún momento investigó este fallo de la Corte, sino el proyecto de borrador, el cual tenía como ponente a Pereira Burgos.

Para ello se le tomó declaración a tres funcionarios que trabajaron en el despacho de Pereira Burgos, para determinar si ellos "vieron llegar a alguna persona con este cheque a ese despacho", sostuvo el abgoado defensor.