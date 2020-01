Corrupción, algo parece estar cambiando

Aunque George F. Jones no menosprecia el problema de la corrupción en América Latina, rechaza que esta, siendo un mal tan universal, sea una manifestación inherente a la cultura del poder en América Latina y menos acepta la idea de que no se pueda superar. "No creo que sea algo de la cultura de América Latina. Lo que sucede es que durante muchos años nadie hizo nada, era algo aceptado como un beneficio del poder". Según dice, era esperado, de acuerdo con esa tradición, que un hombre llegara pobre a la presidencia o a un alto cargo en un país de la región y dejara el puesto convertido en rico.

"En las dictaduras militares el gran logro era llegar a general. Esa cultura puede cambiar y creo que está cambiando, además ahora está la conciencia de que existe, de que no tiene que ser tolerada, y que para que el pueblo reciba un servicio efectivo y eficiente de su gobierno, tiene que eliminarse la corrupción".Jones también le confiere un gran valor a la solidez de las instituciones como un factor que ayuda a consolidar la democracia y a eliminar la corrupción. Señala que los países donde las instituciones son fuertes, pese a los casos de corrupción que puedan ocurrir, la democracia prevalece.

