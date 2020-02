Defensa de Espino siembra dudas

PUNTA CHAME.INFORMES COMPLETOS SOBRE LA DEVASTACIóN DEL MANGLAR.

Las explicaciones de Rodolfo Charro Espino sobre la compra de tierras y la devastación del manglar en Punta Chame dejan más dudas que aclaraciones.

El tío del presidente, Martín Torrijos, omitió el primer párrafo del informe de la Dirección de Recursos Marinos y Costeros de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ahora Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), que utilizó como prueba en el anuncio que publicó en varios medios este lunes 14 de mayo para defender la compra en menos de un centavo el metro cuadrado y la destrucción de área de manglar.

Con un buen trabajo técnico logró borrar la prueba de que el área talada estaba compuesta de mangle negro, salao gris y blanco, y que era desmontado por un tractor Oruga, tal como lo describe el inspector de la AMP, Alexis Sandoval en su informe fechado el 6 de febrero de 2007. (Ver facsímiles)

Otro de los aspectos que Charro Espino omitió en su comunicado titulado "La verdad sobre Punta Chame", es donde Sandoval lo exhorta a solicitar los permisos ante la ARAP, cosa que nunca hizo. Al menos así lo reiteró ayer a este diario Richard Pretto, administrador de la ARAP.

Según Espino, él contaba con la aprobación de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Sin embargo, esta entidad tampoco tiene registro de solicitud de la empresa Corporación Playa Blanca, razón social mediante la cual Espino compró a Reforma Agraria 26 hectáreas de zona costera en Punta Chame, a menos de un centavo el metro cuadrado, el 12 de marzo de 2007.

Con esta misma empresa, Charro Espino adquirió de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, 29 hectáreas a cinco centésimos el metro cuadrado el 13 de abril de 2004, casi un mes antes de que Torrijos ganara las elecciones generales .

¿Anacronismo?

Espino –de acuerdo con el anuncio pagado– señala que la ARAP "estableció que solamente se registró una minúscula afectación que ni siquiera alcanzó las dos hectáreas de mangle; el resto del terreno se calificó de simple rastrojo...". Con ello intenta contradecir el informe de los inspectores de la Anam que calcularon que destruyó 38 hectáreas.

Sin embargo, Espino no explica que el informe de la AMP que él cita es de febrero, cuando empezaba a realizar la tala de mangle que luego fue rellenado con arena de la playa de Punta Chame. En otras palabras, dos meses antes de la inspección que realizó la Anam el viernes 20 y el lunes 23 de abril.

Además, el informe de la AMP en ningún momento dice que el área está formada por rastrojo.

El término "rastrojo" aparece en un informe que hace el corregidor de Punta Chame, Víctor Rogelio Valdez el 18 de abril, publicado también en el anuncio de Corporación Playa Blanca.

Lo cierto es que el corregidor de Punta Chame contradice el informe técnico de la Dirección de Recursos Marinos de la AMP, encargada de vigilar las zonas costeras del país. Uno plantea que es zona de manglar y otro dice que se trata de rastrojo. Valdez se ratifica en este último punto.

Para el abogado Víctor Martínez Cedeño, quien presentó una querella en contra de Charro Espino por el supuesto delito ecológico, eliminar párrafos de un informe de una entidad estatal es un delito. "Solo las entidades están facultadas para editar sus informes", dijo.

¿Complicidad?

En medio de esta historia de compras de terrenos a precios irrisorios, de querellas penales y de publicaciones de anuncios con informes gubernamentales editados, han salido a relucir documentos que dejan entrever el conocimiento de las autoridades de la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame.

El documento más elocuente está fechado el 29 de enero de 2007, cuando el inspector de Recursos Marinos y Costeros de la AMP, Nobis Lasso, le envía un informe a su subdirectora, Leyka Martínez, sobre las "anomalías" que se venían registrando en Punta Chame.

El informe señala que en el sector se están "haciendo trabajos de corte de carretera por donde se encuentran los manglares de este área".

"Licenciada [Martínez], me gustaría saber si la Dirección tiene conocimiento o si existe estudio previo para estos trabajos, o si hay alguna concesión en el área", requiere Lasso.

Además de mencionar el nombre de Charro Espino, el informe señala que le hace llegar a Martínez un disco compacto con las fotos tomadas para que sirvan de prueba y pide que se comience una investigación.

Nueve días después, el 9 de febrero, otro informe es enviado a Martínez, pero esta vez proviene de Alexis Sandoval, encargado del tema de manglar en la AMP. Parte de esa documentación es la que publica Espino en su comunicado.

Richard Pretto señaló que no fue sino hasta ayer que se enteró de estos informes. "Yo desconocía esos informes y hoy [ayer] he empezado a analizar la documentación", dijo.

Este diario intentó conocer la versión de Espino, pero no respondió las llamadas.

Leyka Martínez, quien en una entrevista con este diario el pasado jueves 19 de abril, dijo que desconocía si Corporación Playa Blanca contaba con permisos para realizar trabajos en la zona, ayer modificó sus declaraciones iniciales.

Dijo que después de la entrevista con este diario empezó a indagar en la Dirección de Unidad Ambiental de la AMP y encontró los informes.

Al ser cuestionada sobre los informes presentados en enero y febrero, donde se le hace saber del daño al manglar, la funcionaria advirtió de que "no están facultados para paralizar proyectos. Recuerde que la ARAP apenas está empezando", dijo. "Es más, yo no volví a saber más de esos trabajos porque no tenemos suficiente personal para inspeccionar todos los manglares".