Desacuerdo entre Tejada y Cancillería

HONORARIOS.

El pago de honorarios a Juan Antonio Tejada generó contradicciones entre el ex defensor del Pueblo y la Cancillería.

Tejada negó ayer que el Gobierno panameño le vaya a pagar 45 mil dólares por actuar como juez ad hoc en la audiencia por el caso de Heliodoro Portugal, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, celebró en enero pasado.

El ex defensor dijo que ya la Corte le pagó mil 47 dólares –de parte de la Corte– por viáticos, honorarios y gastos aeroportuarios. "No es cierto que vaya a recibir un pago adicional... Uno no puede recibir dos pagos", indicó.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente tramita el pago de 45 mil dólares a favor de Tejada, "en función de lo que él presentó como sus honorarios profesionales", indicó Guido Fuentes, secretario privado del canciller Samuel Lewis Navarro.

"Él [Tejada] cumplió su función y presentó su estado de cuenta. Y nosotros estamos cumpliendo con lo que él nos está presentando", agregó Fuentes.