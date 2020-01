Educación pública está en jaque

PADRES DE FAMILIA NO ESTáN CUMPLIENDO CON EL ROL DE SUPERVISAR A SUS HIJOS

El 58.4% de los consultados en la última encuesta realizada por Unimer para La Prensa considera que la educación pública tiene deficiencias.

La percepción de los que contestaron a la encuesta no está lejos de lo que reflejan estudios hechos al sistema, entre ellos el que realizaron los miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Educación –publicado en 2008–, en el que se advirtió que el 40% de los estudiantes panameños de primaria para esa fecha (2004-2007) no dominaba materias básicas, como español, matemática y ciencias.

El documento preparado por el Consejo señalaba, además, que dentro del Ministerio de Educación (Meduca) se desarrollan iniciativas en el tema de la calidad, pero que esos esfuerzos estaban “desarticulados, sin normatividad y sin un direccionamiento claro hacia los objetivos de mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los alumnos”.

Estudios posteriores han arrojado iguales conclusiones.

Los resultados de la consulta hecha a mil 207 panameños por la empresa Unimer, entre los pasados 7 y el 11 de octubre, dan cuenta de que el 40.5% considera que la educación pública es buena o muy buena, mientras que el 25.5% opina exactamente lo contrario, lo que sumado al 32.9% que la califica como regular revela que la mayor parte de la población no confía en la calidad del servicio que recibe. 1.1% de los encuestados no sabe o no respondió.

La consulta, también arrojó datos que indican que en el grupo de 18 a 24 años hay un mejor concepto de la educación que se imparte en los planteles públicos, percepción que también se registra en aquellos grupos que tienen ingresos familiares menores a $541 mensuales, y viven en provincias centrales y zonas rurales.

En cuanto a las posibles causas de la mala calidad de la educación, el 38.9% de los que respondieron la pregunta la atribuyeron a la falta de vocación de los educadores, seguida de una mala formación académica (32.2%), programas desactualizados (21.4%), desinterés de los estudiantes (14.9%), mal estado de las infraestructuras (9.3%) y falta de compromiso de los padres (8.7%), entre otras (ver tabla).