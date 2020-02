Estudiantes del Comercial cierran las calles

Los estudiantes del Instituto Comercial Panamá cerraron la vía Transístmica ayer, a la altura de la fábrica de embutidos Kiener S.A., para protestar por diversos problemas que tienen en el plantel.

La falta de agua potable, la existencia de un solo baño para el uso de más de 3 mil estudiantes y profesores de ambos sexos y los trabajos de reparación que aún se ejecutan en el plantel y que no permiten dar clases, son algunas de las razones de la protesta.

Dafne Pinilla, docente del colegio, criticó que las autoridades del centro educativo no le comunicaron al personal que al tanque de agua se le había colocado una sustancia química para limpiarlo y que estaría activo por varias semanas. “La gente no sabía que no se podía beber agua, así que lo hicieron y presentaron vómitos, mareos y malestares generales”, detalló.

Los estudiantes despejaron la calles con el compromiso de que el Ministerio de Educación negociaría con ellos una solución a los diversos problemas.

La viceministra de Educación, Mirna de Crespo, dijo que hoy visitará el colegio una comisión de ingeniería que evaluará cómo solucionar el problema del agua y los baños. Basados en esta propuesta, se negociará con los alumnos.