La Fiscalía Segunda Anticorrupción no halló pruebas que indiquen que los ex agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) que cuidaron a David Murcia, en Panamá, usaron recursos de la entidad. Aún se investiga si los ex SPI actuaron por sí mismos o por orden superior.

VEA En caso SPI no hubo peculado