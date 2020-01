Ex presidente tico niega tener cuentas en Panamá

INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN.

El ex presidente de Costa Rica Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) negó tener cuentas bancarias en Panamá y mucho menos de fondos estatales por los cuales se le investiga en su país desde 2004.

En nota enviada a La Prensa, busca aclarar las declaraciones que formuló, en agosto pasado en Panamá, el fiscal adjunto de delitos Económicos, Corrupción y Tributarios de esa nación centroamericana, Warner Molina Ruiz sobre el tema.

Molina Ruiz aseguró que el 90% de las cuentas bancarias ocultas que tenían los ex presidentes de Costa Rica Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), acusados, en casos separados, de corrupción, fueron descubiertas en Panamá y se encuentran congeladas en este país.

"Nunca he tenido, ni mi familia inmediata, cuenta alguna en un banco en Panamá, por lo que es imposible que me hayan congelado algo inexistente", destacó el ex mandatario tico en su misiva.

"Es importante señalar -añade la carta-, que en 2001, o sea siete años después de haber dejado la Presidencia de Costa Rica, hice un trabajo para una compañía farmacéutica que tiene más de 80 años de establecida en mi país y me gané, legal y moralmente unos buenos honorarios profesionales y cumplí con el pago de los impuestos requeridos por la ley".

"Como se puede ver, he sido víctima de una vergonzosa persecución política. Confío que cuando el asunto llegue a los altos estrados judiciales, la verdad saldrá y todos se darán cuenta de la patraña que se montó en mi contra", termina diciendo Calderón Fournier.

Fuentes del Ministerio Público en Panamá informaron que Costa Rica solicitó una asistencia judicial sobre estos casos, la cual se cumplió y cuyos resultados ya se enviaron y en los mismos se mencionaba a ambos ex mandatarios, pero por la reserva del expediente no se revelaron detalles de los resultados de las pesquisas en Panamá.

Las investigaciones han vinculado a Calderón con un supuesto reparto de comisiones de un préstamo de Finlandia en 2001 para la Caja Costarricense de Seguro Social por 39.5 millones de dólares.

El ex presidente salió en libertad en octubre de 2005 luego de estar un año detenido.