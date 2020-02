El FAM escogió a nuevo coordinador gremial

HERRERA.

Juan Ramón Herrera, de la Asociación de Educadores Veragüenses, pasó a ser a partir de ayer el nuevo coordinador del Frente de Acción Magisterial (FAM), en reemplazo de Ariadna de Petterson.

El pasado 30 de septiembre y ayer domingo 1 de octubre, los docentes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, de la Asociación de Educadores Veragüenses, de la Asociación de Educadores Especializados del IPHE y la Asociación de Educadores de Bocas del Toro, se reunieron en Chitré para hacer un balance de lo que fue la huelga indefinida.

Herrera, quien coordinará el FAM hasta el 1 de enero de 2007, reiteró que el Ministerio de Educación (Meduca) está violando los acuerdos de finalización de huelga, convenidos el pasado 15 de septiembre.

Reiteró que los puntos tercero y quinto no han sido respetados, porque se convino que los docentes que no respaldaron la huelga –pero no pudieron atender a los estudiantes a pesar de haber estado en las escuelas– tendrían que dictar clases los sábados, en el calendario escolar ampliado, y eso no está sucediendo.

Agregó que contraviniendo la disposición, el Meduca les ha dicho que no cumplan con esa labor.

El dirigente del FAM también criticó lo que califica como la elaboración de dos calendarios escolares distintos y horarios distintos de exámenes. Según él, esto ha provocado una crisis a lo interno de las escuelas.

El Meduca estableció que el calendario escolar para los que no se sumaron a la huelga indefinida concluirá el 22 de diciembre, mientras que los demás docentes y estudiantes deben atender dos semanas de reforzamiento, para terminar el 12 de enero.

Desde el 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre pasado más de 200 mil jóvenes de media y premedia tuvieron que quedarse en casa o ir a los colegios a recibir clases a medias, como consecuencia de una huelga docente convocada en demanda de 190 dólares de aumento. Luego de mucha negociación les concedieron 90.