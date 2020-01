Facturas no existen, dice Milanés de Lay

VíA RáPIDA

REACCIÓN. La ex diputada darienita Haydeé Milanés de Lay dice que las facturas que exigen los auditores de la Contraloría no existen, toda vez que –según cuenta– desaparecieron cuando la Fiscalía Electoral allanó las oficinas de la Fundación Social para el Desarrollo Darienita (la organización no gubernamental que administraba los proyectos que la diputada manejaba de la partida circuital) y las de la junta comunal de La Palma, dentro de las investigaciones que terminaron con una sanción en su contra por delito electoral (uso de recursos públicos para proselitismo). Insistió en que el contralor, Carlos Vallarino, la persigue por razones políticas.