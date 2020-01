Fiscal ordena indagatoria a Delgado D.

CASO DEL CABO ANDRéS GARCíA ASESINADO EN 1970

El fiscal cuarto superior, Adolfo Pineda, ordenó indagar al ex ministro de Gobierno y Justicia Daniel Delgado Diamante en el proceso seguido por el crimen, en 1970, de Andrés García, cabo de la desaparecida Guardia Nacional.

La decisión del fiscal Pineda se produce casi dos meses y medio más tarde de que este diario publicara una historia en la que se relataba el crimen de García, ocurrido el 8 de febrero del mencionado año.

En esa fecha, Delgado Diamante –quien ha reconocido públicamente que disparó su arma contra García– tenía el rango de subteniente en ese cuerpo armado.

Ayer, este diario intentó conocer una versión del ex ministro, pero no fue posible. Por su parte, el abogado defensor de Delgado Diamante, Carlos Carrillo, confirmó que no habían sido notificados de la medida.

Fuentes judiciales dijeron que el fiscal Pineda tomó esa decisión, cinco semanas después de que el abogado de Jean Black, viuda del cabo García, pidiera la detención preventiva de Delgado Diamante.

El 17 de noviembre, Delgado Diamante fue relevado de su puesto como ministro.