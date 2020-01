Ford se baja para negociar alianza

OPOSICIÓN.

Guillermo Ford, presidente del partido Unión Patriótica, renunció a sus aspiraciones a la Presidencia de la República a dos semanas del 27 de julio, día en que el colectivo realizará sus primarias.

El anuncio lo hizo ayer en una conferencia de prensa, en la que informó que retomará la presidencia del colectivo, cargo que dejó provisionalmente cuando se inscribió como precandidato a la Presidencia hace mes y medio.

Dijo no haber recibido presiones y que tomó voluntariamente la decisión. “A mí nadie me puso una camisa de fuerza, ni me serrucharon el piso”, aseguró.

Y ante la obligada pregunta de si su partido pactará una alianza con Ricardo Martinelli, de Cambio Democrático, o con Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, dijo que deja el campo libre para que su gente haga la mejor alianza.

No obstante, los acercamientos ya se han dado. Aníbal Galindo, vicepresidente del partido, informó que se reunió el pasado domingo con Varela. “Todo queda en manos de las comisiones de cada partido”, señaló. Pero la fecha clave para determinar a quién apoyarán será el próximo sábado 19 de julio, día en que se reunirá el directorio nacional.

Ford, quien no aspira a una vicepresidencia y se negó a mencionar nombres de figuras del partido que puedan aspirar al cargo, indicó que espera conversar con el candidato presidencial de Vanguardia Moral, Guillermo Endara.