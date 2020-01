Fuga de adherentes en el VMP

VANGUARDIA MORAL TIENE HOY 36 MIL 605 MIEMBROS.

En menos de año y medio el partido Vanguardia Moral de la Patria, liderado por el ex presidente Guillermo Endara, ha perdido unos 24 mil 500 adherentes.

De las 61 mil 100 personas que logró inscribir en marzo de 2007 –de acuerdo con reportes del colectivo–, hoy le quedan 36 mil 605, según cifras del Tribunal Electoral (TE).

El declive empezó una vez el colectivo logró superar los 60 mil adherentes, requisito necesario para legalizar el partido.

Según estadísticas del TE, al 30 de junio de 2007 el número bajó a 53 mil 335 afiliados. Para enero de 2008 registró 47 mil 44, y en los meses siguientes la fuga fue consecutiva. “Ese bajón no nos tiene preocupados. Esto es algo normal”, señaló ayer Menalco Solís, vicepresidente del partido VMP. Explicó que el colectivo no ha estado en el proceso activo de inscripciones como los otros partidos de oposición y dijo que la cantidad de adherentes no determina el éxito en una contienda electoral.

Puso como ejemplo la candidatura presidencial de Endara, en 2004, por el desaparecido partido Solidaridad, el cual tenía 20 mil afiliados. Endara fue el segundo más votado después de Martín Torrijos, con 462 mil 766 votos.