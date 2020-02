Gobierno vigilará ingreso de turistas

MIGRACIÓN. El ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro, informó ayer que habrá mayor control para verificar si las personas que ingresan a Panamá son o no turistas. Lewis Navarro agregó que con el incremento del turismo, están llegando extranjeros en calidad de turistas que luego se quedan a trabajar en el país de manera irregular. El funcionario aclaró que no se trata de limitar la entrada a una nacionalidad en particular. La declaración del canciller se dio en un acto oficial en Arraiján, en el cual se adjudicaron lotes a mil ciudadanos del área.

Virgilio De León