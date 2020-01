Hotel cinco estrellas sin estacionamientos

CASCO VIEJO. EXPERTOS PREOCUPADOS POR EL VOLUMEN DE LA EDIFICACIÓN.

El hotel cinco estrellas que se tiene planeado que ocupe las antiguas instalaciones del Club Unión y Clases y Tropas, en el Casco Viejo, es motivo de controversia aun antes de iniciarse su construcción.

Aunque el millonario proyecto es calificado por el director de la Oficina del Casco Antiguo, Ariel Espino, como "una inversión clave, de enormes beneficios y gran estímulo para el centro histórico", algunos arquitectos restauradores y residentes del área no comparten su opinión.

Los expertos consultados muestran su preocupación en dos áreas principales: el tamaño, y la plaza de estacionamientos.

El nuevo hotel no tendrá estacionamientos propios, así lo confirmó Espino, quien explicó que los usuarios podrán estacionarse en la plaza de aparcamientos del Instituto Panameño de Turismo, frente al Teatro Nacional, "porque tiene suficiente capacidad".

Sebastián Paniza, arquitecto restaurador, comentó por su parte que eso se convertirá en "un problema serio" para el tránsito en el área de San Felipe.

Recordó que ya los automóviles no tienen dónde ubicarse, y que el tráfico se intensificará. "El hotel debió contemplar su propia plaza de estacionamientos", opinó.

IMPACTO VISUAL

Espino aseguró que el edificio (la parte existente y la que se pretende anexar) se mantendrá al mismo nivel. Paniza no lo contradijo, pero manifestó que "no se trata de si se mantiene la misma altura o no", sino de que "donde solo había una pequeña barbería y una piscina, ahora esté allí un edificio de volumen considerable. Están agregando un elemento que no estaba y que es impactante, visual y volumétricamente. Se está afectando el equilibro existente, lo que obviamente perjudicará la vista de los vecinos".

Otra experta consultada –que prefirió el anonimato– agregó que el problema se agrava porque el ala nueva se edificará sobre el mar, y "aunque se construye sobre pilotes, la ley dice que no se puede construir nada sobre el mar".

La experta dijo que el tamaño del nuevo edificio será muy grande y "no tendrá nada que ver" con la torre original, porque las nuevas ventanas y balcones no armonizan con las antiguas. "En vez de realzar el valor patrimonial, lo convierte en una mole hotelera, dándole más importancia a lo que se puede lograr por metro cuadrado que a la belleza del edificio", indicó.