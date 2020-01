Humo en el Aeropuerto de Tocumen

INCENDIOS DE HERBAZALES NO ESTÁN REGULADOS

Sin considerar la cercanía del Aeropuerto Internacional de Tocumen, alguien comenzó la quema de estos herbazales. El gerente de operaciones de Tocumen, Claudio Dutary, dijo que las actividades de la terminal no se vieron afectadas, porque el incendio se registró a mediodía, cuando las mismas estaban al mínimo. Desde hace tiempo –añadió– no se registraba una quema tan grande, aunque reveló que estas no están reguladas. Antes el aeropuerto las hacía, pero ya no cuenta con personal para mantener las áreas verdes.