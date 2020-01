INNOVA La NASA estudiará fenómeno de las nubes

CAMBIOS. El 25 de abril, la NASA lanzará al espacio la sonda Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM, por sus siglas en inglés) para estudiar los cambios en las nubes de las regiones polares del planeta, que serían causados por el cambio climático. La AIM medirá la presión y la temperatura atmosférica, el contenido de humedad y las dimensiones de las nubes de la mesosfera, que han aumentado en número y en brillo.