Inac, en deuda con las obras premiadas

En 2002, cuando se sancionó la Ley 38 de 5 de agosto de 2002 que reformó el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, uno de los cambios más significativos fue que el Instituto Nacional de Cultura (Inac) quedaba obligado a garantizar el montaje de las obras teatrales premiadas.

En aquella oportunidad, la única obra que fue llevada a escena cumpliendo con esta cláusula del certamen fue Solsticio de Invierno, de Javier Stanziola. Desde entonces, dramaturgos como Alondra Badano, Frank Spano, Ernesto Endara y la fallecida Mireya Hernández los han dejado ‘plantados’.

Se buscó una respuesta de las autoridades del Inac sobre este asunto, pero nadie quiso hablar y el propio director, Anel Omar Rodríguez, envió a decir con su jefa de relaciones públicas, Noris Vega, que “por ahora” no tenía respuesta para el cuestionario que se le entregó.

Algunos dramaturgos, directores de teatro y especialistas en arte consultados justifican estos incumplimientos: “El teatro es sumamente costoso y aparentemente la institución no tiene fondos para afrontarlos”, dicen. Además, la entidad no cuenta con una compañía de teatro para ejecutar un montaje con el profesionalismo que se requiere.

Desde 1942, cuando se creó este premio anual, grupos independientes, estudiantes y autores han hecho su propio esfuerzo para llevar a escena las obras teatrales premiadas.

Incluso, el mismo Inac, en 2002 impulsó los festivales de teatro panameño para que, a través de una serie de ejecuciones en escena y lecturas dramatizadas, estas obras del Miró no quedaran sin mostrarse al público. Pero la iniciativa, que prosperó hasta 2005, se descontinuó.

Emma Gómez, ex directora del Departamento de Letras del Inac, responsabiliza de esta deuda a las administraciones gubernamentales que no dan continuidad a los proyectos que se inician, lo cual debilita aún más la política cultural del país. Gómez, incluso, asegura que una obra de teatro no está completa si no se escenifica, porque es allí donde realmente se da la comunicación entre actores y público espectador.

El varias veces galardonado en este certamen, Ernesto Endara, lo dice claro: una obra de teatro “vive cuando es puesta en escena”.

La también premiada Alondra Badano destacó que el Inac tiene la obligación de montar las obras de teatro del Miró tarde o temprano, porque es una promesa a los ganadores, que está en las bases del premio.