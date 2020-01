Incredulidad por extradición de Noriega

ENCUESTA.COLECCIÓN DE ARTE SE PIERDE.

Mientras el Ministerio Público continúa con la recopilación de los procesos y condenas que tiene pendientes en Panamá el ex dictador Manuel A. Noriega, una encuesta de opinión realizada por la firma Dichter & Neira para este diario, entre el 31 de marzo y el 3 de abril, reveló que el 52% de los panameños no cree que el presidente, Martín Torrijos, tiene la intención de solicitar su extradición. El 34.6% dijo que el Presidente sí tiene la voluntad para manejarla; y el 13.4% dijo que no sabía o no respondió.

Entre los casos por los que debe responder Noriega está una condena por enriquecimiento ilícito que derivó en la cautelación de sus bienes, entre ellos una colección de 120 pinturas valorada en más de 115 mil dólares.

Vea La colección ‘Manuel Antonio Noriega’