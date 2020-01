Inmundicia al lado de la comida

AVENIDA PERÚ.

Frente a la sede del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro, en avenida Perú, afloran aguas servidas y fétidas que causan la repulsa del público que se ve obligado a transitar entre los quioscos de comida que funcionan en el área.

Aunque este mal es de vieja data, esta semana el problema empeoró cuando la tubería por la cual corren las aguas quedó sin tapa de registro y emergieron restos de comida, grasa y otros desechos putrefactos. En el área operan unos 19 kioscos de madera y zinc que ofrecen comidas, refrescos y dulces.

La dueña del quiosco Sheney, quien prefirió no dar su nombre, se quejó de que, pese a que ella no vende comida, resulta la más afectada por la proximidad. Operarios de los quioscos Chepa, Las Tablas, Yuli y Domi niegan tener relación con la obstrucción de la línea de aguas negras con restos de comida. Y es que no todos los quioscos cuentan con trampas de grasa y filtros para restos orgánicos que eviten que este se tape. Además, es notoria la rotura de varios tramos del tubo de desagüe a todo lo largo de la acera contigua a la avenida.

Los propietarios del kiosco Hacienda, uno de los más antiguos en el área, sostienen que el problema tiene años de suscitarse y que las autoridades han pasado por allí, han aplicado sanciones, pero el problema sigue vigente con la línea de drenaje que va paralela a la avenida Perú.