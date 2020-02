Invitan a aprovechar el potencial de EU

TLC. El presidente, Martín Torrijos, invitó a los productores a trabajar en forma conjunta y a aprovechar el potencial que significa el acceso al mercado estadounidense, informó una nota de prensa. Las declaraciones de Torrijos se dieron durante una gira de trabajo en el distrito de Ocú, Herrera.

Torrijos advirtió que hay sectores interesados en crear diferencias entre el gobierno y los productores para "ponerlos a pelear", pero aseguró que no caerá en ese juego. "Que no les echen cuento. Ni estamos peleados ni nos vamos a pelear. Me corresponde luchar por el bienestar de la mayoría", puntualizó.