Licencia de conducir, suerte y contactos

CIUDADANO ANÓNIMO.

¿Cómo se denominan las luces que llevan los camiones en sus extremos superiores? "Pilotes", es la respuesta.

Aprenderse un cuestionario con 150 preguntas como estas es parte de los requisitos para obtener por primera vez una licencia de conducir, según las leyes de Tránsito. Pero hoy ya esto no basta. Más que la prueba de manejo, llevar el tipo de sangre y responder las preguntas, los principales requisitos que hay que tener para sacar la licencia son "suerte y contactos".

Cuando falta menos de un mes para que llegue mayo –el mes que según la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) le dará un giro a la historia de la licencia en el país porque se reemplazará el viejo sistema tipo polaroid por un documento digital que, con solo pasarlo por un sensor, le contará al policía la vida y obra vehicular del dueño– las filas de ciudadanos crece en las oficinas de la ATTT para sacar una licencia ahora, por el temor a que los requisitos para obtener la digital sean más estrictos. Y hay que ver lo que se sufre.

El ciudadano que cuenta la historia de hoy viajó hasta Santiago de Veraguas, aprovechando sus vacaciones y pensando que allá el trámite sería más fácil, por ser una población más pequeña.

Confiado en lo que dice la página web: http://www.transito.gob.pa/licencias, de que el horario estipulado para tramitarla es todos los días de 8:00 a.m a 9:30 a.m., el hombre fue una mañana de un viernes y estuvo en las oficinas poco antes de las 7:00 a.m.

Una vez llegó a la sede de la ATTT, que está ubicada en plena carretera Interamericana, notó que todo estaba en silencio. Cuando preguntó a unos policías que conversaban sentados en un sillón, se le rieron en la cara. "Aquí hay que venir antes de las 3:00 a.m. para entrar en la lista de las 20 personas que se atienden por día". "Además, hoy los funcionarios están en una capacitación y no se saca la licencia, mire lo que dice en ese papel. ¡Ah!, y solo se tramitan licencias los días lunes, miércoles y viernes". Cabizbajo y pensativo, el ciudadano se lamentó de su mala suerte y le dijo a su hermano (quien manejaba el vehículo), que mejor viajaran a Chitré para pasear y salvar el día.

Un domingo en la tarde decidió que volvería a Santiago. Lo haría el lunes siguiente. Así que no le quedó otra alternativa que viajar esa misma noche, nuevamente con la ayuda incondicional de su hermano desempleado y que estaba dispuesto a llevarlo una vez más. Fue un viaje sin contratiempos, pero el ir y venir de las tractomulas que aprovechan la "quietud" de la noche para transportar carga, hizo que el corazón del ciudadano le saltara de temor más de una vez.

Llegaron a las 11:00 p.m. Se alojaron en el hotel, ignorando que a esa hora ya un puñado de almas ansiosas por adquirir una licencia estaban apostadas frente a las oficinas de la ATTT, esperando que llegaran las 8:00 a.m. del día siguiente para hacer los exámenes.

A las 4:15 a.m. del lunes siguiente llegó a las oficinas, pero era tarde. Su nombre ocupaba el número 24 y solo atienden a 20 personas. Casi le enciende una vela al "fortachón" policía para que le arreglara un cupo. "No", una, dos y tres veces fue la respuesta.

Con cara de derrota salió a tomar el sereno de la mañana y se encontró con las historias de varios ciudadanos que viajaron desde Panamá a Veraguas tras la licencia. No durmieron. Estuvieron en vigilia sentados debajo de un árbol esperando la mañana. Un hombre de edad mediana le dijo que estaba allí desde las 9:00 p.m., y pese a eso, le había tocado el número nueve de la lista. Otro chico que pretendía sacar la licencia profesional le manifestó que llegó a las 3:10 a.m., pero tampoco entró en el grupo de los 20 privilegiados.

Cuando el reloj dio las 8:00 a.m., se escuchó la voz del policía que llamaba al "selecto" grupo de 20 personas. El ciudadano esperó un rato esperanzado de que alguno de los 20 aspirantes a sacar licencia faltara, para tomar su lugar, pero fue en vano. Y una vez más se quedó sin licencia.