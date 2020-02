MP afirma: ‘esto no es eterno’

INVESTIGACIÓN. ARCHIVOS NACIONALES AÚN NO ENCONTRÓ UN EXPEDIENTE JUDICIAL SOBRE EL ASESINATO DEL CABO ANDRÉS GARCÍA.

El secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, dijo ayer que todavía no llegó a esa dependencia documentación que pruebe que el actual ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, enfrentó un proceso penal en 1970 por el asesinato del cabo Andrés García, quien se desangró en su propia casa el 8 de febrero de ese año luego de recibir tres disparos de arma de fuego. “Estamos agotando todas las instancias”, dijo a este diario.

González precisó que el Ministerio Público aún no ha recibido una respuesta “contundente” que logre aclarar si Delgado Diamante fue sometido a la justicia. No obstante, González advirtió: “Esto no es eterno, esto tiene un plazo”.

El ministro, de licencia por 30 días, dijo a los medios: “Ese caso fue plenamente investigado, plenamente evaluado por el Ministerio Público, por el Órgano Judicial y fui sobreseído” por el asesinato de García. La postura de Delgado Diamante choca con la palabra de los familiares de García, a quienes nunca les tomaron declaraciones, a pesar de ser testigos del crimen. “Eso quedó así, nunca pasó nada”, dijo su viuda, Jean Black.

En igual sentido se manifestó el general retirado de la Guardia Nacional Rubén Darío Paredes. “No hay un documento que certifique que Delgado Diamante recibió el sobreseimiento”, dijo el militar, miembro de la cúpula militar de esa época. Paredes agregó: “Estoy seguro de que sí hubo una junta disciplinaria interna, pero las cosas quedaron dentro de la institución” castrense.

La defensa de Delgado Diamante advirtió ayer que cuenta con un “argumento poderosísimo” para evitar que el actual funcionario enfrente ahora a la justicia por la muerte del cabo García. “ Hay un argumento poderoso que tiene la defensa, que no tiene que ver con política ni nada, que tiene que ver con el Código Penal: el tema de la prescripción”, dijo el abogado Silvio Guerra en el programa televisivo Debate Abierto.

En tanto, el ex procurador general de la Nación Rogelio Cruz opinó que Delgado Diamante cometió un error al afirmar que había sido plenamente investigado y sobreseído. “Podemos hurgar en los intestinos de la República y no vamos a encontrar ni un proceso ni un sobreseimiento. Eso no existió”. Dijo, asimismo, que “es un error que se mantenga en el cargo” porque no es correcto que “ la cabeza de la oficina que pelea contra la criminalidad se encuentre en una disyuntiva como esta”.