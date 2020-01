MP revisará oficinas de Interpol por caso Murcia

El Ministerio Público (MP) hará una inspección en las oficinas de Interpol-Panamá –situadas en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón–, así como en la Policía Nacional, para tratar de ubicar los documentos sobre la detención y expulsión de David Murcia en 2008.

La petición fue acogida por la Secretaría General de la Procuraduría de la Nación dentro de una denuncia presentada por los abogados de Murcia contra la ex procuradora Ana Matilde Gómez, el ex director de la DIJ José Ayú Prado y el ex fiscal auxiliar Luis Martínez, tras la desaparición de los documentos sobre el arresto y expulsión de Murcia.

El abogado Ronier Ortiz expuso en la citada denuncia que la expulsión de su cliente se hizo sin cumplir con los términos de la ley, y que los documentos fueron sustraídos del expediente principal que se le sigue a Murcia por captación ilegal de fondos.

También alegó que en la detención de Murcia participaron agentes de la policía colombiana, lo que es ilegal.