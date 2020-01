Mariano [Rivera] se salva porque yo no seguí en el béisbol

La leyenda del jazz panameño, Danilo Pérez, se enfrentó al Knockout sin tapujos: dijo que la enseñanza musical en Panamá, del 1 al 5, está en 1, y confesó que “ni con una máquina de afinación” soporta oír a Enrique Iglesias.

Su mejor concierto.

El más simbólico fue 10 días después de la invasión, con Osvaldo Ayala, en el Paradise. Un señor salió a comprar velitas para su abuela, pero oyó la música, se bajó, y las velas nunca llegaron.

¿Su mayor metida de pata en la tarima?

La primera vez que toqué con Jon Hendricks en Boston, a los 19 años, me hice el hat y le agregué una nota a la intro. La cantante se agarró y empezó antes de tiempo. Tocamos en dos tonos... Mansa regañada, y frente al público. Me dijeron algo así como “chiquillo huevastibias”.

¿Y fuera de la tarima?

Una vez, por andar con el afán en mi primer viaje con mi hija, empaqué todo y viajé descalzo de Chicago a Boston, en invierno.

¿En qué lugar lo han tratado mal?

En Aduanas de Bologna. Yo iba a un concierto y no me dejaban entrar. El encargado era profesor de música part time en un conservatorio, y me hizo un examen ahí mismito para ver si era verdad que yo era músico o no.

¿De qué se arrepiente?

Cuando éramos novios, mi esposa me agarró en una trampita. Casi me quemo...

¿Qué le falta lograr?

Adelgazar. Me tiene sufriendo como loco esa vaina.

¿Cree que a la cultura le irá mejor con Ricardo Martinelli que con Martín Torrijos?

Te digo en cinco años.

¿Con Torrijos cómo le fue a la cultura del 1 al 10?

En apoyo, 8. En política cultural, question mark.

¿Usted es panameño, gringo o ‘panagringo’, como Bosco Vallarino?

“Panagringo”. Pero “Pana” siempre va primero...

¿Pero dónde paga impuestos?

En los dos lados, aunque me sacan más allá.

Usted enseña música en Boston desde hace 24 años. ¿Qué nota le da a la enseñanza musical en Panamá, del 1 al 5?

Por ahora, 1.

¿El jazz podrá ser, algún día, más popular que el reguetón en Panamá?

Ni soñando. Al menos no hasta que lleguen los aliens.

Los mejores músicos.

Beethoven, Wayne Shorter y Arturo Benedetti. Y de los comerciales, Rubén Blades, Juan Luis Guerra y Milton Nacimiento.

¿Ninguna mujer?

Bárbara Wilson, Aretha Franklin, Mercedes Sosa, Christina Aguilera y Beyonce. A ella la conocí en un elevador y mientras yo la chequeaba a ella, el papá me chequeaba la mirada mí. Pero ojo: yo era soltero.

¿A quién no soporta oír?

A Enrique Iglesias. Ni con máquina de afinación lo paso. Primero a Tres Patines...

El artista más arrogante que ha conocido.

Keith Jarrett: uno de los pianistas más brillantes.

¿A quién le sorprendió ver en uno de sus conciertos?

Matt Damon, Mario Vargas Llosa, Wynona Rider, Mercedes Sosa, Liam Neeson... El Toro una vez llegó a uno en Puerto Rico. Pero el más memorable fue Stephen Hawking [físico británico con 12 doctorados honoris causa, famoso por sus aportes de cosmología] en Italia, el día que ganó Barack Obama. Yo, como buen panameño, soy “choteador”, pero él está vegetal. Me tiraba piropos y yo me congelé.

Si le ofrecieran ser director del Inac, ¿aceptaría?

No. Yo me quemaría con la sartén ardiendo. Tal vez a los 100 años. Por la burocracia, yo sería un fracaso total: ayudo más desde afuera.

¿Quién es más famoso, ¿Ud. o Mariano Rivera?

En mi casa, yo. Mariano se salva porque yo no seguí en el béisbol...

El compositor de la reina Isabel les escribió una ópera a los diputados británicos por sus abusos de poder. ¿A quién le escribiría usted un tema en Panamá?

A los pasieros del Artes y Oficios: Pedro Navaja en versión sinfónica.