Martinelli envía ultimátum al empresario Jean Figali

CONCESIONES DEL ESTADO EN EL ÁREA DE AMADOR

El presidente, Ricardo Martinelli, eligió la primera reunión del Consejo de Gabinete para mandarle un mensaje directo al polémico empresario Jean Figali: o regulariza su situación con el Estado o será desalojado.

Martinelli anunció la revisión de todas las concesiones cuyos contratos originales fueron modificados. Y, en ese marco, lanzó una advertencia: “Concesiones como las de Jean Figali, en Amador, no se podrá decir que otras personas tienen concesiones más baratas y que por eso él no paga. Todo concesionario que no pague será legalmente desalojado”.

De hecho, el gobierno estudia presentar un proyecto de ley para que todas las concesiones que fueron modificadas –en general, a favor de las empresas y en perjuicio del Estado– vuelvan a su situación original. Esto –dijo una alta fuente del Ejecutivo– incluye los contratos de puertos, fondos de mar, concesiones en Amador y demás parte del territorio, aeropuertos y casinos.

El Grupo F Internacional mantiene una deuda con el Estado de 11.2 millones de dólares. La empresa de Figali ocupa cuatro parcelas en tierra firme en Amador, por las que no paga ni un centavo en arriendo. El 14 de abril pasado, el ex administrador de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos Julio Ross solicitó al juez Óscar Ucros que procediera con los trámites para el cobro coactivo de esa cifra millonaria.

Hasta febrero de 2009, el Grupo F Internacional debía $16.3 millones en alquiler, pero ese número fue “ajustado” por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tras una solicitud de equiparación que presentó Figali. El nuevo monto, entonces, se fijó en $11.2 millones.

A pesar de la reducción de la cifra, el polémico empresario no desembolsó el dinero que le debe al Estado. Grupo F. Internacional no canceló la deuda porque exige el mismo canon que pagan otros concesionarios de Amador, que es de 6 dólares de renta fija anual por metro cuadrado, más una renta variable de 2.4% sobre sus ingresos.

El canon de Figali es de 10 dólares por metro cuadrado, pero no paga renta variable. La cantidad “ajustada” que se le está cobrando a la empresa a través del juzgado ejecutor es únicamente por renta fija equiparada.

“Martinelli manifestó que Figali debe pagar lo justo y estamos de acuerdo en pagar lo justo, pero no estamos de acuerdo en pagar lo injusto”, aclaró ayer el abogado de Figali, José Carrillo.