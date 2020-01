El Mida y la Asamblea tienen poca transparencia

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y la Asamblea Nacional sacaron la puntuación más baja en el informe sobre integridad en las instituciones del Estado que fue presentado ayer por Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

El Mida obtuvo 56 puntos y la Asamblea Nacional 59, entrando ambas entidades en el nivel inestable, rango en el que prevalece la discrecionalidad, hay poca transparencia y una institucionalidad débil.

La Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, junto con otras seis instituciones más, obtuvieron la calificación más alta. Es decir, las entidades tienen sistemas de planificación, seguimiento y verificación de gestión. En otras palabras, hay canales de transparencia y participación ciudadana.

En el nivel moderado se ubican otras 22 instituciones, lo que se traduce en un nivel regular de vulnerabilidad a la corrupción. Esto significa que los sistemas de prevención están, pero deben mejorarse para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la institucionalidad.

Las calificaciones van de 100 a 80 puntos para el nivel alto; de 79 a 60 puntos para el nivel moderado; y de 59 a 40 puntos para el nivel inestable.

El Ministerio de Gobierno y Justicia fue la única institución que no fue evaluada, porque no se cumplió con una parte de la metodología del estudio que consistía en la verificación de la información que fue enviada a Transparencia Internacional, debido a la poca colaboración de su ex titular Daniel Delgado Diamante.

El estudio evaluó 34 instituciones del Estado a las que se les asignó, en 2006, un presupuesto superior a los 20 millones de dólares, y se realizó entre marzo y noviembre pasado.

Angélica Maytín Justiniani, presidente ejecutiva de Transparencia Internacional, dijo que la principal dificultad que tuvo el proyecto fue la resistencia de algunas instituciones y funcionarios, entre ellas, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, ya que no deseaban ser evaluados. Maytín añadió que estas organizaciones “especulaban sobre el potencial uso político que pudiera hacerse de la información recabada”.

También destacó que el estudio del próximo año medirá la eficacia de los mecanismos para prevenir la corrupción, que se identificaron durante el estudio realizado este año.

Este diario intentó conocer la reacción de los funcionarios de la Asamblea, pero se informó que el secretario general, Carlos Smith, estaba en reunión.