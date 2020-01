Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá (UP) y quien busca un quinto período, ha manejado en 14 años de administración más de mil millones de dólares. Eduardo Flores, oponente del rector, dijo que ese dinero no se refleja en el mejoramiento académico ni en infraestructuras de la UP.

