REFERENDO. La ex presidenta Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, dará a conocer hoy su postura sobre el proyecto de ampliación del Canal, a través de Radio Chiriquí. Así lo confirmó la propia Moscoso, quien reiteró que "al país no se le puede castigar con un voto negativo". La ex mandataria estará como invitada en el programa de las 10:00 a.m. conducido por Ramón Guerra, dueño de la emisora y fiel seguidor de Moscoso.

José González Pinilla