Mujeres analizan su participación en política

Al menos 50 mujeres que se agitan dentro de los partidos políticos se mostraron ayer preocupadas por el retroceso que han sufrido en los últimos años respecto a su participación política.

“La ley de cuotas no se aplica, porque el Tribunal Electoral está aliado con los hombres que dirigen los partidos”, dijo la ex diputada Gloria Young, en un evento de ex parlamentarias en el cual participó la aspirante presidencial de Costa Rica en 2010, Epsy Campbell.

Datos del Foro de Mujeres en Partidos indican que en 2009 la participación de la mujer bajará a 6%, en comparación al 13% de 2004.

Campbell contó la experiencia costarricense, en la que el 38% de los miembros de la Asamblea Legislativa está integrado por mujeres.