Mulino argumenta ‘urgencia’

LA CONSTRUCCIóN DE LAS CERCAS EN LAS CáRCELES LA JOYA Y LA JOYITA ESTá POR FINALIZAR

Documentos sin firmas de funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia, ausencia de la certificación que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura debe dar al contratista y falta de especificaciones técnicas en equipos y planos, dieron pie para que la Contraloría General de la República devolviera, sin refrendar y por segunda vez, el contrato para la construcción de las cercas perimetrales y de alta seguridad para La Joya y La Joyita.

A pesar de las reiteradas objeciones del ex contralor Carlos Vallarino al contrato, transmitidas en dos notas enviadas en octubre y en diciembre de 2009, los trabajos de campo avanzan sin mayores contratiempos. El propio ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, confirmó que los trabajos están casi listos y que en estos momentos se están haciendo las pruebas para la instalación de los sensores de las cercas que en total tienen una longitud de 4 mil 200 metros. Todo, sin el refrendo de la Contraloría.

“Era una cuestión de urgencia, de seguridad nacional. Se lo expliqué al Contralor y no hubo ningún problema. Él mandó algunas observaciones técnicas, pero ya se le envió la respuesta y espero que la Contralora [Gioconda Torres de Bianchini] lo refrende en estos días para culminar con el proceso”, aseguró Mulino.

La obra, que está a cargo de la empresa de capital israelí Mer Security & Communication Systems (Branch Panamá), tiene un valor de $3.3 millones. La empresa fue contratada de forma directa, luego de que Mulino hiciera los contactos y verificara las cotizaciones. “Esta empresa ya ha trabajado con el ministerio antes, con el 911 y con Cable & Wireless. Tiene un récord [registro] en la institución. Es una contratación directa por razón de seguridad, y la ley me permite hacerlo”, dijo, aunque no detalló qué trabajos realizó la compañía en esas entidades y empresas.

El contrato fue firmado el pasado 9 de septiembre –un día después de que el Consejo de Gabinete le diera el visto bueno– pero, desde entonces, no ha logrado pasar el filtro de la Contraloría.

El 19 de octubre de 2009, Vallarino realizó el primer llamado de atención para que se subsanaran algunas objeciones que se le hicieron al contrato. Sin embargo, luego de que se revisó la información que fue “aportada como subsanación” por parte del ministerio que maneja Mulino, quedaron pendientes otras 11 interrogantes.

Por ello, la documentación regresó al Ministerio de Gobierno y Justicia el 9 de diciembre, advirtiendo sobre las nuevas observaciones hechas al contrato, algunas de ellas reiterativas. Ahora le tocará refrendar u objetar de nuevo el contrato a una cercana colaboradora del presidente, Ricardo Martinelli: la contralora Torres de Bianchini, quien asumió el cargo el pasado 2 de enero.

De acuerdo con Mulino, la empresa ha financiado todo el trabajo y el Estado aún no le ha pagado. “De su bolsillo ha pagado casi todo lo que ha costado esta inversión. Era súper conveniente y no podía esperar. [La cerca] estaba oxidada, rota, vuelta un desastre. Si no hubiera procedido, no tendríamos cerca hoy y no hubiéramos resuelto el problema de las evasiones masivas de la cárcel”, justificó Mulino.

La Joyita alberga a 3 mil 90 reclusos, y La Joya, a 2 mil 110. Al menos 84 de los presos que se fugaron en 2009 de las cárceles son de La Joyita.