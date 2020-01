Noriega debe pagar sus condenas en Panamá

CIBERLECTOR.

"A mí no se me olvidan los años de dictadura y el descomunal tráfico de drogas", expresó Natalia, navegante de prensa.com, en torno a la próxima salida del ex general Manuel Antonio Noriega de la Correccional Federal de Miami, en Estados Unidos.

Los usuarios mencionaron que desde allí debería ser trasladado en un vuelo directo al Centro Penitenciario La Joyita, de forma que pague otros 20 años en prisión por todos los crímenes que cometió en Panamá.

Esta semana los ciberlectores manifestaron que el ex hombre fuerte debe cumplir sus condenas pendientes en Panamá y, para ello, el Gobierno tiene que agilizar los trámites de extradición.

"Él tiene que pagar por todo lo que hizo... les recuerdo que hay una lista de más de 100 desaparecidos durante la dictadura militar", expresó otro cibernauta.

‘Libre y en la calle’

Sin embargo, otro grupo pronosticó ver pronto a Noriega libre por el país debido a las deficiencias de la justicia.

"Visualizo al ex dictador caminando de manera rampante y alegremente como cualquier otro compatriota, si es que su conciencia se lo permite", expresó Rubén Ariel Andersen.

Otros ciberlectores apelaron a la "bondad" de los panameños, argumentando que el militar tiene 70 años y que ha sufrido bastante. "Noriega ya pagó por sus delitos, por lo que es hora de que se le dé la libertad".

Visite www.prensa.com y no dude en participar de los sondeos y en los blogs semanales.