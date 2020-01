PUENTE CENTENARIO

Desde el próximo lunes 28 de marzo, el puente Centenario tendrá un nuevo horario para el tránsito de vehículos livianos.

El Ministerio de Obras Públicas informó ayer que el tráfico desde Panamá oeste a la ciudad estará abierto de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.; mientras que se podrá circular en ambos sentidos entre las 9:30 a.m. y las 3:30 p.m.

De la ciudad hacia el oeste se podrá transitar de 4:00 p.m. a 12:00 de medianoche, y a partir de esa hora hasta las 4:59 a.m. el puente estará cerrado al flujo vehicular para seguir los trabajos de reparación.