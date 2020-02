Nuevo ministro intenta tranquilizar al sector agrícola

EL JEFE DE LA CARTERA AGROPECUARIA ACEPTÓ EL CARGO EN WASHINGTON.

Guillermo Salazar, antes asesor del ex ministro de Desarrollo Agropecuario Laurentino Cortizo, no vaciló en aceptar por teléfono en Washington la oferta que le hizo desde Panamá el presidente Martín Torrijos, para reemplazar en el cargo a su ex jefe.

Salazar tuvo ayer su primera conferencia de prensa en el hotel Mayflowers, en Washington, en donde se encuentra el equipo negociador del TLC junto con los representantes de la empresa privada y el sector productivo. Cortizo tenía reservado un vuelo a Washington el lunes para llegar al Mayflowers a las 6:00 p.m., pero nunca llegó.

Con la nueva investidura, Salazar dijo en su primera declaración "vamos a impulsar la verdadera transformación del sector agropecuario para iniciar definitivamente las bases para erradicar la pobreza en el sector rural".

Esto incluye, según él, varios programas como el TLC que ayudarán a hacerle frente a las necesidades de nuestra población y la terminación de los proyectos de riego.

Salazar también rebatió ayer la denuncia de Cortizo sobre una supuesta negociación con Estados Unidos por debajo de la mesa de las normas sanitarias del país: "En ningún momento el Gobierno nacional va a poner en riesgo las condiciones fito y zoosanitarias del país y mucho menos de la población en este tratado y en ningún otro".

Los representantes del sector privado y el agropecuario que están en Washington vigilando el proceso de negociación del TLC comentaron la designación de Salazar y la renuncia de Cortizo.

El presidente de la Cámara de Comercio, August Simons, sostiene que las diferencias de este gremio con Cortizo nunca fueron personales. La Cámara se quejó en varias ocasiones por la discrecionalidad del Mida en el otorgamiento de los permisos de importación.

En tanto, Valentín Domínguez, presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo, y único dirigente gremial que armó una protesta pública contra Cortizo, hoy lamenta su salida. Señala que el caso de su renuncia es preocupante ya que los únicos dos ministros, Alejandro Posee y Cortizo, que se han identificado con el agro no han durado más de año y medio al frente del Mida. Pero, al igual que Roberto Toledano, presidente de Anavip, recibió con agrado la designación.